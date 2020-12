Džonson bi mogao da pristane da se vakciniše pred kamerama

LONDON - Britanski premijer Boris Džonson bi mogao da pristane da se vakciniše uživo pred televizijskim kamerama kako bi pokazao da je vakcina efikasna, ali to neće učiniti prije onih kojima je ona potrebnija, saopštila je njegova portparolka.

Upitana da li bi premijer pristao da se vakciniše uživo ispred kamera, portparolka Borisa Džonsona je rekla da mu to pitanje nije direktno postavila, ali da ne vjeruje da je to nešto što bi on odbio.

Ona je dodala da Džonson sigurno ne bi htio da primi vakcinu prije onih kojima je potrebnija i koji spadaju u rizične kategorije, prenosi Rojters.

Premijer Velike Britanije je rekao da će vakcinacija biti na dobrovoljnoj bazi, a istraživanja javnog mnjenja pokazuju da 20 odsto Britanaca nije sigurno da je vakcina bezbjedna. Ideju da bi ministar zdravlja Met Henkok mogao da se vakciniše uživo isped televizijskih kamera podržava 66 odsto građana.

Iz Vlade Velike Britanije je saopšteno da će prioritet prilikom imunizacije imati zaposleni u domovima za njegu starih i njihovi korisnici, svi građani koji imaju preko 80 godina i zdravstveni radnici koji se nalaze u prvim redovima borbe protiv pandemije.

Britanski premijer je ranije u toku ove godine bio smješten na odjeljenje intenzivne njege nakon što je obolio od kovida-19.