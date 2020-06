Džonson imao udes: Demonstrant istrčao na put i izazvao sudar

LONDON - U blizini britanskog parlamenta dogodila se saobraćajna nesreća, u kojoj je učestvovao automobil premijera Borisa Džonsona.

Kako prenosi Rojters, pozivajući se ne očevice, vozač automobila u kojem se nalazio premijer naglo je zakočio nakon što su Kurdi, koji su tu protestovali, istrčali na kolovoz.

Potom je bezbjednosno vozilo marke "rendž rover" udarilo zadnji deo premijerovog automobila.

U roku od nekoliko sekundi, oba automobila nastavila su svojim putem, prenosi Rojters.

Iz kabineta premijera navode da niko nije povrijeđen tom prilikom.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5