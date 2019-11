Džonson obrisao pod u prodavnici

Britanski premijer Boris Džonson postao je zvijezda društvenih mreža nakon posjete gradu Metloku, koji je stradao u poplavama.

Tokom obilaska poplavljenih objekata u gradu, Džonson je obrisao pod u jednoj lokalnoj prodavnici, prenosi Skaj njuz. Britanski premijer je tokom obilaska grada zahvalio saradnicima hitnih službi na efikasnosti i naveo da je Vlada Velike Britanije izdvojila 2,6 milijardi funti sterlinga za program zaštite od poplava, prenosi Sputnjik.

Džonson je posjetio i jednu prodavnicu u kojoj je u poplavi stradala jedna žena. Britanski premijer se latio krpe i pokušao da pokupi vodu sa poda, a video-snimak "vrijednog" Džonsona postao je hit na društvenim mrežama.

