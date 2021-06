Džonson pozvao Ðukanovića na samit svjetskih lidera

PODGORICA - Premijer Velike Britanije Boris Džonson pozvao je crnogorskog predsjednika Mila Ðukanovića da početkom novembra učestvuje na samitu svjetskih lidera, kojim će započeti 26. konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (COP26) u Glazgovu.

"Svijet gleda i svijet čeka. Zato mi se pridružite na samitu svjetskih lidera, koji se održava 1. i 2. novembra, i otvoren je samo za šefove država i vlada. Radujem se što ću Vas dočekati u Glazgovu i na COP26. I radujem se saradnji s Vama kako bismo osigurali ambiciozne, trajne i efikasne promjene koje naši ljudi očekuju, a naša planeta zaslužuje", poručio je Džonson, prenosi RTCG.

Britanski premijer upozorio je da će svaka nacija na zemlji, na ovaj ili onaj način, osjetiti posljedice klimatskih promjena i ocijenio da zato lider svake nacije ima ulogu u borbi protiv ovih promjena.

"Samo udruživanjem možemo izvršiti akciju potrebnu za zaštitu naše okoline, rast naše ekonomije i ostvariti rezultate za naš narod. COP26 dolazi na prekretnici u borbi protiv klimatskih promjena. Budući da mnoge nacije već pate usljed viših temperatura i porasta mora, imamo samo najuži prozor da ograničimo porast globalnih temperatura na 1,5 stepeni Celzijusa", navodi se u pismu Džonsona.

Britanski premijer je naglasio da nauka zahtijeva da svijet hitno postavimo na kredibilan put do "Neto nulte emisije" i istakao da je od vitalnog značaja da COP26 oslobodi puni potencijal Pariskog sporazuma i signalizira jasnu promjenu brzine prema Okviru UN za klimatske promjene.

"Da bi se to dogodilo, potrebno nam je da sve države postave ambiciozne nacionalno utvrđene doprinose i neto nulte obaveze prije novembra - mnoge to već jesu, ali još mnoge moraju to da učine. Vlade takođe moraju da pojačaju napore na pripremi i suočavanju s posljedicama klimatskih promjena koje su već kod nas i da iznesu svoje planove za to. I moramo u potpunosti dostaviti finansiranje potrebno svim zemljama da bi ispunile takve ciljeve", poručio je Džonson.

Razvijene države, dodao je on, moraju odlučno da ispune svoju obavezu da mobilišu 100 milijardi dolara finansiranja za klimu godišnje, "izlazeći s ambicioznim obećanjima sada i do 2025. godine",

Džonson je naglasio da te finansije nisu samo pomoć ili donacija, već ulaganje u zajedničku budućnost.