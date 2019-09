Džonson zakazao sjednicu vlade za popodne, neće izbore

LONDON - Britanski premijer Boris Džonson zakazao je sjednicu vlade za danas popodne, na kojoj bi mogao da traži od poslanika da glasaju o raspisivanju izbora, ukoliko budu glasali protiv njegove vlade zbog Brexita, izjavila je politička urednica BBC-a Lora Kunsberg.

"Sjednica vlada je zakazana za popodne. Realna mogućnost sada je da bi Džonson mogao da odloži prijedlog i zamoli poslanike da glasaju za izbore ove nedjelje. To će se dogoditi ukoliko opozicija usvoji zakon, naravno ne ako izgube", rekla je ona, prenosi Reuters.

Portparol Borisa Džonsona izjavio je ranije danas da bi bilo potpuno nerazumno kada bi britanski poslanici odbacili ruku premijera Džonsona dok pokušava da dogovori novi sporazum sa EU.

Opozicione stranke i poslanici Konzervativne stranke koji nisu saglasni s politikom Džonsona namjeravaju da primoraju vladu da zatraži od Brisela da produži rok za Brexit nakon što se poslanici vrate sa odmora 3. septembra.

Portparol je dodao i da je premijer radio sa velikom posvećenošću kako bi obezbijedio sporazum sa EU.

Upitan da li Džonson planira da raspiše izbore, portparol je rekao da je od njega to zatraženo nekoliko puta, kao i da ih on sada ne želi.

"On vjeruje da javnost od njega želi Brexit 31. oktobra. To je sve na šta se on fokusirao", rekao je portparol.