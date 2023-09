Džordž Buš šokiran, Prigožin mu služio večeru

VAŠINGTON - Bivši predsjednik SAD-a Džordž W. Buš rekao je kako je šokiran spoznajom da mu je svojevremeno večeru služio Jevgenij Prigožin, šef ruske plaćeničke vojske Wagner koji je stradao u avionskoj nesreći (vrlo vjerovatno namjerno izazvanoj) prije nekoliko sedmica.

Riječ je o večeri koja se održala prije više od 17 godina, 19. jula 2006., u St. Peterburgu u sklopu samita G8 država (čiji je Rusija tada bila član, danas opet imamo samo G7 grupu bez Moskve, op.a.). Ruski predsjednik Vladimir Putin i Buš tada su večerali u Konstantinovskoj palači.

Inače, Buša na jednoj konferenciji koja je održana u Kijevu (a kojoj je prisustvovao putem video linka) zapravo nisu pitali o samoj fotografiji, nego o tome što misli o Prigožinovoj smrt i je li ga ona šokirala.

"Ne, šokiralo me to što sam neki dan vidio fotografiju s G8 samita u St. Peterburgu na kojoj mi taj tip poslužuje hranu! On je bio Putinov kuvar i vidi se na toj fotografiji", rekao je bivši predsjednik SAD-a uz osmijeh.

Buš je takođe rekao kako se ne može sjetiti je li lično upoznao Prigožina pa je samo šeretski dodao: "Jedino što znam je da sam preživio".

Buša su pitali može li Putin preživjeti posljedice rata u Ukrajini, pod uslovom da se on ne završi kako Moskva priželjkuje.

"O tome će odlučiti ruski narod, ne američki, niti ukrajinski. O tome mogu samo odlučiti Rusi, a oni su pametan narod", rekao je on, a prenosi jutarnji.hr.