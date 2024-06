Džulijan Asanž pušten iz zatvora: On je slobodan čovjek (VIDEO)

​Vikiliks je saopštio da je njegov osnivač Džulijan Asanž napustio britanski zatvor i odletio iz Velike Britanije.

To se dogodili nakon što su tužioci u SAD izjavili da bi on trebalo ove sedmice da prizna krivicu za kršenje američkog zakona o špijunaži, u sporazumu koji bi mogao da mu omogući da se vrati kući u Australiju.

Američki tužioci naveli su u sudskim dokumentima da je Asanž pristao da prizna krivicu po jednoj tački optužnice za zavjeru radi pribavljanja i objelodanjivanja povjerljivih dokumenata američke nacionalne odbrane, prema podnescima američkog Okružnog suda za Sjeverna Marijanska ostrva, prenio je "Reuters".

JULIAN ASSANGE IS FREE Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a…