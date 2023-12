EU blizu istorijskog dogovora o migracijama

BRISEL – Pregovarači Savjeta EU i Evropskog parlamenta nisu se dogovoriti oko nekoliko zakona iz pakta o migracijama i azilu, ali postignut je napredak, saopšteno je.

Jilva Johanson, komesarka za unutrašnje poslove, je na X napisala da se mogu riješiti preostala temeljna pitanja koja se odnose na solidarnost i odgovornost.

Pregovori najviše zapinju oko takozvane obavezne solidarnosti, odnosno mehanizma koji bi trebao pomoći državama članicama na spoljnim granicama EU kada se nađu pod velikim migrantskim pritiskom.

Predloženo je da u takvim situacijama svaka država članica preuzme određen broj tražitelja azila ili ako to ne želi da financijski ili materijalno pomogne državama članicama koje su pod pritiskom, prenosi Hina.

Pregovori će se nastaviti u ponedjeljak, 18. decembra, a jedna i druga strana očekuju da će se tada postići dogovor. Ako se to dogodi, ti zakoni mogli bi biti izglasani do proljeća, najkasnije do aprila kada se održava zadnja plenarna sjednica ovoga saziva Evropskog parlamenta.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.