EU donira pet odsto vakcina za siromašne zemlje?

BRISEL - EU bi mogla da donira pet odsto svojih vakcina protiv kovida 19 siromašnim zemljama, navodi se u internom dokumentu u koji je Rojters imao uvid.

Plan, koji je sastavila Vlada Francuske, prvi put postavlja jasan cilj za donacije EU u vakcinama, što je do sada razmatrano samo kao opcija ukoliko blok bude imao višak doza.

Ovaj potez mogao bi da potkopa globalnu šemu Svjetske zdravstvene organizacije KOVAKS, čiji je cilj distribucija dvije milijarde vakcina do kraja sljedeće godine do najmanje 20 odsto ljudi kojima su one najpotrebnije svuda u svijetu.

Prema francuskom planu, koji još nije usaglašen među 27 članica EU, do 65 miliona doza moglo bi da bude donirano siromašnim zemljama.

To je pet odsto od 1,3 milijardi doza koje je EU do sada osigurala preko šest sporazuma o avansnoj kupovini sa "Fajzer/Bajontekom", "Modernom", "Džonsonom i Džonsonom", "Astra Zenekom/Oksfordom", "Sanofi/GSK-om" i "Kjurvakom".

U francuskom dokumentu se navodi da će KOVAKS biti korišten da se utvrdi kojim zemljama je pomoć najpotrebnija.

Da bi se troškovi smanjili, vakcine treba da budu isporučene direktno od proizvođača koji imaju sporazum sa EU do ljudi kojima su one najpotrebnije u siromašnim zemljama. Pakovanja iz donacija će imati oznaku "Tim Evropa", piše u dokumentu.