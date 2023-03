EU naručuje municiju vrijednu dvije milijarde evra za Ukrajinu

BRISEL - Ministri vanjskih poslova Evropske unije dogovorili su plan vrijedan dvije milijarde evra za napad na vlastite arsenale i zajedničku kupovinu potrebnih artiljerijskih granata za Ukrajinu, rekle su diplomate.

Na sastanku u Briselu, ministri EU-a podržali su inicijativu koja ima za cilj osigurati Ukrajini milion granata u sljedećih 12 mjeseci, kao i popuniti zalihe EU-a.

Ukrajina je rekla EU-u da treba 350.000 granata mjesečno kako bi pomogla svojim trupama da zadrže napad Moskve i omogućila im da pokrenu nove protivofanzive kasnije tokom godine.

More artillery ammunition for Ukraine as fast as possible. This was the main focus of today’s EU Foreign Affairs Council. I anticipate the swift adoption of big decisions which will bolster Ukraine’s capabilities on the battlefield. pic.twitter.com/oQpIZDa3EJ