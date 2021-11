EU objavila grafiku: Što je više vakcinisanih, to je manje umrlih

Evropska komisija objavila je grafiku koja je je zasnovana na podacima ECDC-a, a koji pokazuje odnos vakcinisanih i umrlih u zemljama Evropske unije.

Podaci o vakcinaciji odnosi se na odrasle građane, dakle sve starije od 18 godina. Podaci o umrlima odnose se na 14-dnevni period u novembru. "Podaci pokazuju da što je veća vakcinacija, to je manja smrtnost", piše Evropska komisija u opisu grafike objavljenog danas na njihovom Twitter profilu.

Tako je na vrhu vakcinisanosti Irska. Tamo je vakcinisano 93 odsto odraslog stanovništva. Na milion stanovnika imaju 15 umrlih u 14-dnevnom periodu.

Slijedi Portugal. Kod njih je vakcinisano 92 odsto odraslih, a imaju 10 mrtvih od korone na milion stanovnika.

Isti postotak vakcinisanih ima Malta. Ona bilježi 0 mrtvih od korone na milion stanovnika. Podsjetimo da se radi o 14-dnevnom periodu, prenosi portal Index.

Sljedeća na listi je Danska s 89 odsto vakcinisanih i 10 umrlih na milion stanovnika u 14-dnevnom periodu.

Manji izuzetak među vakcinisanima čini Belgija. Ona je vakcinisala 87 odsto odraslih, a ima 29 umrlih na milion ljudi u spomenutom periodu.

Time zaključujemo listu najvakcinisanijih.

Hrvatska, Bugarska i Rumunija najgore i po vakcinaciji i po umrlima

U donjem dijelu tabele je puno veći postotak umrlih.

Ovo je poredak najgorih EU zemalja po procijepljenosti.

Poljska ima 62 odsto vakcinisanih odraslih i 49 odsto umrlih u 14-dnevnom periodu.

Hrvatska je na 55 odsto vakcinisanih starijih od 18 godina te ima 168 umrlih od korone u istom periodu.

Na dnu tablice je i Slovačka. Ona ima 54 odsto vakcinisanih, ali odudara po broju umrlih. Bilježi ih 29 na milion, znatno manje nego druge zemlje na dnu liste.

Najgore su Rumunija i Bugarska. Rumuni su vakcinisani 43 odsto odraslih i imaju 267 umrlih na milion stanovnika. Bugari su debelo najgori s brojkama od 29 odsto vakcinisanih i 325 umrlih.

Hrvatska je, ponovimo, četvrta najgora po vakcinaciji. Iza nje su samo Slovačka, Rumunija i Bugarska.

Četvrti su najgori u EU i po umrlima, sa 168 umrlih na milion ljudi. Iza nas su, redom, Letonija (266 umrlih na milion), Rumunija (267) i Bugarska (325).

Hrvatska je prošle sedmice prešla brojku od 10.000 umrlih u pandemiji.

Data shows us that the higher the vaccination rate, the lower the death rate. #COVID19 #VaccinesWork pic.twitter.com/mORrrQOPsj