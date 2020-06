EU otvara unutrašnje granice krajem juna

BRISEL - EU neće potpuno otvoriti unutrašnje granice prije kraja juna, što znači da će zabrane putovanja početi sa ublažavanjem u julu, rekla je evropski komesar za unutrašnja pitanja Ilva Johanson.

Ona je na konferenciji za novinare nakon video-razgovora između ministara unutrašnjih poslova EU i šengenske zone navela da će većina administracija ukinuti unutrašnje granične kontrole do 15. juna, ali da neke nisu spremne da to učine do kraja mjeseca.

"Pretpostavljam da to znači da će sve unutrašnje granične kontrole biti ukinute do kraja juna. Treba da razmotrimo postepeno ukidanje zabrana ka EU početkom jula", naglasila je Johansonova.

Belgijski ministar unutrašnjih poslova Piter de Krem objavio je na "Tviteru" da je većina članica Šengena saglasna da ukine pogranične kontrole do 15. juna, ali ne i Španija.