EU ozvaničila Kovid sertifikate, upotreba od 1. jula

Šefovi tri vodeće institucije Evropske unije danas su potpisivanjem finalne uredbe ozvaničili upotrebu Kovid pasoša, koji omogućava slobodno kretanje unutar Unije u doba pandemije.

Ceremoniji potpisivanja su prisustvovali predsjedavajući Evropskog parlamenta David Sassoli, Savjeta Evropske unije Antonio Kosta i Evropske komisije Ursula fon der Lejen.

"Digitalni Kovid certifikat EU je simbol onoga za šta se Evropa zalaže. Evropa koja ne posustaje kada je stavljena na test. Evropa koja se ujedinjuje kada se suoči sa izazovima. Naša unija je ponovo pokazala da najbolje radimo kada radimo zajedno", kazao je Kosta, premijer Portugala, zemlje članice koja trenutno predsjedava Savjetom EU.

Dodao je da je propis o digitalnom sertifikatu dogovoren u rekordnom roku od 62 dana.

"Možemo biti ponosni na ovo veliko dostignuće. Evropa koju svi znamo i koju želimo nazad je Evropa bez barijera. EU sertifikat će građanima omogućiti da uživaju ono najopipljivije i najdraže pravo u EU – pravo na slobodno kretanje", istakao je Kosta.

Cilj digitalnog dokumenta je olakšati sigurno i slobodno kretanje unutar EU tokom pandemije Kovid-19. Svi Evropljani imaju pravo na slobodno kretanje, ali potvrda će olakšati kretanje oslobađajući nosioce ovog dokumenta od ograničenja poput karantina.

Potvrda će biti dostupna u digitalnom i papirnom formatu, a izdavaće se na svim službenim jezicima EU. Pokrivaće informacije o nositelju kao što su prebolovan Kovid-19, obavljena vakcinacija ili testiranje na prisustvo korona virusa.

Izdavanje sertifikata se neće naplaćivati.

Uredba stupa na snagu 1. jula 2021. godine i ostaje na snazi 12 mjeseci.

Obraćajući se novinarima nakon ceremonije potpisivanja, predsjednica Evropske komisije je rekla da se građani mogu radovati ljetu nakon uspješne kampanje vakcinacije i uvođenjem Kovid sertifikata.

