Edi Rama gurnuo novinarku, nije mu se svidjelo pitanje (VIDEO)

TIRANA - Albanski premijer Edi Rama danas je tokom konferencije za novinare odgurnuo novinarku, nakon što mu se, kako pišu lokalni mediji, nije svidjelo pitanje koje mu je postavila.

Kako prenosi "Gazeta10", Edi Rama je gurnuo reporterku televizije SIRI, nakon što mu je ona postavila pitanje.

Navodno je novinarka postavila pitanje premijeru "zašto novac albanskih poreskih obveznika ide u novu luku, dok se u sadašnjoj luci Drač prodaju stanovi privatnog investitora".

Nakon toga je došlo do fizičkog kontakta, a sve se desilo dok je bio okružen novinarskim ekipama. Cijeli incident je zabilježen kamerom.

A disgusting, yet no surprising gesture of #Albania PM, @ediramaal harassing a female journalist today. pic.twitter.com/0DFuUOzDwX