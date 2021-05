Ekshumirano tijelo u nadi da će biti riješena misterija stara 73 godine

SOMERTON - Tijelo muškarca koje je pronađeno na plaži u Somertonu, na jugu Australije, prije više od 70 godina je ekshumirano, u nadi da će donijeti rešenje jedne od najintrigantnijih misterija u zemlji.

Identitet i uzrok smrti "muškarca iz Somertona" i dalje su nepoznati, prenosi Bi-Bi-Si.

Tokom godina mnoge teorije su se pojavile u vezi sa njegovim identitetom - od špijuna iz Hladnog rata do odbačenog ljubavnika.

Australijska policija je sada saopštila da je ekshumacija od značaja zbog napretka u DNK tehnologiji.

Tijelo muškarca pronađeno je 1. decembra 1948. godine na plaži Somerton u gradu Adelejdu u južnoj Australiji. Bio je spušten uz morski zid, odjeven u odijelo i kravatu.

U džepovima nije bilo ničega što bi ga moglo identifikovati.

Početne istrage ostavile su slučaj neriješenim.

Muškarac je počivao na groblju u Adelejdu pod nadgrobnim spomenikom na kome je pisalo samo "nepoznati čovjek".

Pristup posmrtnim ostacima je možda prvi korak u procesu izgradnje DNK profila i otkrivanja odgovora u jednom od najpoznatijih slučajeva u Australiji.

Vlasti su saopštile da će, ukoliko se mogu dobiti dovoljni DNK dokazi, pokušati da identifikuju čovjeka i odakle je došao.

"Tehnologija koja nam je sada dostupna očigledno je svjetlosnim godinama ispred tehnika koje su bile na raspolaganju kada je ovo tijelo otkriveno krajem 1940-ih", rekla je pomoćnica direktora za forenzičke nauke Južne Australije, Ana Kokson.

Ona je dodala da su testovi ove vrste izuzetno složeni, ali da će istražitelji koristiti "sve metode koje nam stoje na raspolaganju kako bi pokušali da dovedu do zatvaranja ove misterije".

Slučaj je dio šire operacije kojom se želi dati ime svim neidentifikovanim ostacima u Južnoj Australiji.

"To je priča koja je zaokupila maštu ljudi širom države i, zaista, širom svijeta - ali vjerujem da ćemo, konačno, možda otkriti neke odgovore", rekla je južnoaustralijska državna tužiteljka gospođa Čapman.

Somerton man update: Remains are deeper than first thought & it has been difficult to dig through hard clay which has set the exhumation back by a few hours. Forensics still unsure if there is a coffin & have dug down to just above where they believe the remains are. @9NewsAdel pic.twitter.com/yrNHlbumES