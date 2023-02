Eksplodirala bomba iz Drugog svjetskog rata u Britaniji (VIDEO)

​Bomba iz Drugog svjetskog rata eksplodirala je danas prilikom pokušaja deaktiviranja u gradu Grejt Jarmut u Velikoj Britaniji.

Eksplozija bombe izazvala je gust oblak dima. Oglasila se i policija Nortfolka čiji je dron zabilježio snimak eksplozije.

"Možemo da potvrdimo da nema povrijeđenih. Javna bezbjednost bila je u središtu naše odluke da izvedemo ovu operaciju koja je trajala dugo", navela je polciija.

Ipak napominju da je bomba eksplodirala tokom rada na njenoj deaktivaciji i da nije bila planirana u tom trenutku.

Ovaj događaj, kako se dodaje, pokazuje zašto je važno preduzimati sve neophodne mjere da bi se minimizirali rizici za javnost.

Šteta od eksplozije još nije procijenjena, a razbijeni su prozori brojnih automobila, a oštećen je i vrh mosta kao i jedan potporni zid.

The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb