Eksplodirala cisterna sa gasom, poginulo osmoro ljudi

Osmoro ljudi je poginulo, a više desetina povrijeđeno kada je eksplodirala cisterna za gas ispod mosta u Johanesburgu.

U saopštenju nadležne službe navodi se da je oštećeno nekoliko okolnih zgrada, između ostalog i krov objekta Hitne pomoći u Memorijalnoj bolnici Tambo, kao i da je ranjeno nekoliko prolaznika, prenosi Rojters.

Vozilo koje je prevozilo gas zapalilo se ispod niskog mosta, a istraga je u toku, prenosi RTS,

#BReaking: A liquefied gas fuel truck tanker carrying "LPG" in #Boksburg, #SouthAfrica, exploded under a bridge, after it got stuck and leaked under the bridge resulting in a huge explosion. pic.twitter.com/wAn9hoaVKK