Eksplodirala cisterna za gorivo, stradale desetine ljudi

FRITAUN - Najmanje 99 osoba je nastradalo, a više od 100 je povrijeđeno danas kada je eksplodrila cisterna za gorivo nakon sudara u Fritaunu, glavnom gradu Sijera Leonea, izjavio je zamjenik ministra zdravlja Amara Džambai.

Na snimcima podijeljenim na društvenim mrežama vidi se nekoliko nepomičnih tijela stradalih u vatri i plamen koji bukti iz jedne prodavnice i kuće u neposrednoj blizini, prenio je Rojters.

"Video i foto snimci koji obilaze društvene mreže su mučni", rekla je Ivon Aki-Sojer, gradonačelnica ovog lučkog grada.

Eksplozija, koja je uslijedila nakon sudara cisterne sa kamionom, odnijela je živote velikog broja ljudi koji su pohrlili da natoče gorivo koje je curilo iz napuklog rezervoara, napisala je gradonačelnica na svom Facebook profilu.

Navela je i da obim materijalne štete još nije poznat, kao i da su na lice mjesta izašli pripadnici policije i njen zamjenik zajedno sa ekipom za upravljanje katastrofama.

"To je užasna, užasna nesreća", izjavio je pred novinarima Brima Bureh Sesai, šef Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama.

Tanker explosion kills hundreds at a gas station on Friday night in Wellington a surbub in #Freetown according to Disaster Management Agency rescue efforts underway @AFP pic.twitter.com/YjDpafGGe1