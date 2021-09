Eksplodirala kuća u Nju Džerziju, sve snimila nadzorna kamera

NJOJUROK - U Nju Džersiju je došlo do eksplozije kuće, malo nakon što je evakuisana zbog poplava, objavila je policija.

Sve je zabilježeno kamerom, a čovjek koji je vozio u blizini eksplozije je povrijeđen.

Nekoliko okolnih kuća je oštećeno.

Uzrok eksplozije još uvijek nije poznat, prenosi ATV.

Inače, više američkih saveznih država zahvatile su katastrofalne poplave koje su, prema izvještajima pojedinih medija, odnijele 23 života.

Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti veći.

That explosion in Rahway was wild pic.twitter.com/FNq05lOD2l