Eksplodirao gasovod u Harkovskoj oblasti, vatreni stub dostiže i do 70 metara (VIDEO)

KIJEV - U Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine eksplodirao je gasovod, usljed čega je izbio požar, saopštila je danas harkovska Oblasna vojna uprava.

"Događaj nema veze sa ruskim napadima. Žrtava nema. Nadležni utvrđuju okolnosti i detalje incidenta", navodi se u saopštenju, prenosi Ukrinform.

Na telegram kanalima objavljeni su snimci požara, a prema riječima očevidaca, vatreni stub dostiže 50-70 metara, prenosi Tanjug.

A pipeline explosion in the Kharkiv region has caused a massive fire, with local sources sharing videos. Reports indicate that asphalt is melting within a 40-meter radius and flames are reaching approximately 70 meters high.#UkraineRussianWar #Ukraine pic.twitter.com/wRBixmOkOt