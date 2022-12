Eksplodirao ogromni akvarijum u hotelu

Kako prenose njemački mediji ogromni akvarijum visok 16 metara eksplodirao je jutros u hotelu u Berlinu.

Mediji prenose da su dvije osobe povrijeđene.

Na Twitteru su pojavio snimak incidenta, koji je navodno objavio gost hotela.

Snimak prikazuje haos koji je nastao nakon pucanja akvarijuma - lobi hotela je u ruševinama, a voda curi po podu na sve strane.

Na licu mjesta se nalaze vatrogasci sa službama hitne pomoći. Za sada nije poznato kako je došlo do incidenta.

Ulica u kojoj se nalazi hotel je zatvorena, javile su službe na Tviteru.

"Na ulici je puno vode, uzrok je za sada nepoznat", navode iz saobraćajne službe Berlina.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN