Eksplozija automobila na mostu koji spaja SAD i Kanadu

NJUJORK - Automobil je danas eksplodirao na mostu koji spaja SAD i Kanadu, kod Nijagarinih vodopada.

Američki Federalni istražni biro upozorio je da situacija nije stabilna, prenosi Skaj njuz.

Vlasti američke savezne države Njujork "pažljivo prate" incident na mostu Rejnbou na Nijagarinim vodopadima, a državne agencije su na licu mesta, navela je guvernerka Njujorka Kejti Houkl na društvenoj mreži X (Tviter).

Big Explosion Just Occured at Niagara Falls On US-Canada Border At Rainbow Bridge ALL FOUR international border crossings between the United States and Canada in Western New York are now closed. Apparently, a vehicle containing an unknown number of people and contents… pic.twitter.com/CDKK9t0Hc5