Eksplozija gasa ostavila rupe u Johanesburgu (VIDEO)

JOHANESBURG - Došlo je do velike eksplozije gasa u Johanesburgu, uzrokujući značajnu štetu na obližnjim putevima.

Na video snimcima na društvenim mrežama vide se automobili prevrnuti duž ulice Bri u Johanesburgu.

Prema upozorenju Johanesburškog zajedničkog operativnog odbora Aleksandre, Midranda, Sandringama i Sandtona, eksplozija se dogodila oko 17.46 sati.

Some say it's gas explosion and I don't have details but I'm sure Zimbabweans or Nigerians have a thing to do with it. So long as it's JOHANNESBURG CBD then it's safe 2 say FOREIGNERS are involved. The towns are collapsing under the weight of these FOREIGNERS and THE ANC. pic.twitter.com/37xk9k20kF