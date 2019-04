Eksplozija gasa u Sjevernoj Karolini, poginula jedna osoba

VAŠINGTON - Najmanje jedna osoba je poginula, a više od deset je povrijeđeno u eksploziji gasa, koja je dovela do obrušavanja dijela zgrade u gradu Daram u Severnoj Karolini.

Eksplozija je izazvala i požar u zgradi, koji su gasila najmanje dva vatrogasna vozila, saopštila je policija.

Portparol policijske uprave u Daramu Vil Glen rekao da je do eksplozije došlo kada je izvođač radova, dok je bušio ispod trotoara, udario u gasovod debljine oko pet centimetara, prenosi AP.

On je na konferenciji za novinare rekao da je u eksploziji poginula jedna osoba, dok je 15 prevezno u obližnje bolnice.

Policijski automobili blokirali su ulice u blizini mjesta gdje se dogodila eksplozija u Daramu, dok se gust oblak dima dizao iznad trgovačke četvrti.

A gas explosion partially collapsed a building in Durham, North Carolina and ignited a fire, killing one person and injuring more than a dozen. Authorities urged the public to avoid the area. https://t.co/7ALgdfX86j pic.twitter.com/gNNAvF81jY