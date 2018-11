Eksplozija i veliki požar u Londonu, gore autobusi

LONDON -- U garaži za autobuse u jugoistočnom dijelu Londona rano jutros izbio je požar koji gasi oko 60 vatrogasaca.

Londonska vatrogasna služba je saopštila da je 11 autobusa izgorjelo. Požar gase vatrogasci uz pomoć osam vatrogasnih vozila, prenosi Rojters.

Za sada nema izvještaja o povrijeđenima, kao i o uzroku požara.

Britanski mediji navode da su stanovnici pred zoru čuli eksplozije i da je vatrogasna služba pozvala gradjane da izbjegavaju tu oblast.

