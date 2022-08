Eksplozija i veliki požar u Londonu kod aerodroma Hitrou

LONDON - Veliki požar u blizini londonskog aerodroma Hitrou širi se okolnim dvorištima, nakon "velikog praska koji je ličio na bombu ili eksploziju", javlja večeras "Miror".

Londonski list dodaje da se ogroman oblak dima uzdiže ka nebu i navodno dolazi iz aviona koji je sletio na Hitrou, dok vatrogasci upozoravaju da se požar proširio na bašte domova ljudi iz naselja Feltam.

Vatra je zahvatila drveće, živu ogradu, žbunje, travu brojnih domaćinstava na putu u Feltamu.

Mnogi koji žive u blizini su rekli da su čuli jaku eksploziju, a jedan od očevidaca je rekao da je čuo prasak nalik "bombi ili nekakvoj eksploziji".

Deset vatrogasnih vozila i oko 70 vatrogasaca su na mjestu požara u Heriford roudu, a dosad je primljeno 44 poziva o požaru.

Gradska policija savetuje građanima da izbjegavaju tu oblast.

Coming in to land at Heathrow just before 5pm today. The scorched fields. The fire! pic.twitter.com/ndHwZrz7lF