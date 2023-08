Eksplozija na benzinskoj pumpi u Rusiji, desetine mrtvih (VIDEO)

U radionici za popravak automobila pored auto-puta u južnoj ruskoj regiji Dagestanu, u glavnom gradu Dagestana Mahačkali, u ponedjeljak uveče izbio je požar koji je izazvao eksplozije koje su se proširile na obližnju benzinsku pumpu.

Broj žrtava narastao je do čak 30, uključujući troje djece, saopštila je novinska agencija Interfax pozivajući se na regionalnu hitnu medicinsku pomoć.

Na snimci objavljenoj na internetu vidi se jednospratna zgrada u plamenu, prenio je Reuters TV.

"Ovdje je kao u ratu", rekao je svjedok.

In Dagestan, a gas station exploded. The guy says, “As-salamu alaykum: The gas station is on fire.” pic.twitter.com/fy12mKBKEc