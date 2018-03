Eksplozija na sjeveroistoku Londona, evakuisane zgrade

LONDON - U Romfordu, u sjeveroistočnom dijelu Londona, danas je odjeknula eksplozija čiji je uzrok za sada nepoznat, a iz predostrožnosti su evakuisane okolne zgrade, javljaju britanski mediji.

Za sada se ne smatra da je eksplozija povezana sa terorizmom,saopštila je Metropolitenska policija na Twitteru.

U saopštenju se navodi da se eksplozija dogodila nešto prije 13:30 sati i da su na mjestu eksplozije, u blizini niza prodavnica u oblasti Harold Hil, raspoređeni policajci, vatrogasno-spasilačke ekipe i Hitna pomoć, ali da nema podataka da je iko povrijeđen.

"U ovoj ranoj fazi ne može se potvrditi uzrok eksplozije, ali je istraga u toku. Stanovnici se upravo evakuišu iz okolnih zgrada", navodi se u saopštenju.

Pješaci i vozači upozoreni su da izbjegavaju taj dio grada dok je istraga u toku, a okolne ulice su zatvorene.

