Eksplozija na univerzitetu u Rusiji: Ima povrijeđenih (FOTO/VIDEO)

Sedam vojnika povrijeđeno je danas u eksploziji municije iz Drugog svjetskog rata na teritoriji Vojne akademije za veze u Sankt Peterburgu.

U saopštenju se navodi da je do eksplozije došlo tokom čišćenja podruma, prilikom istovara smeća u kontejner, kada je detonirala municije 76-milimetarska municija iz Drugog svjetskog rata, prenose RIA Novosti.

Svi povrijeđeni su prebačeni u medicinsku ustanovu Ministarstva odbrane Rusije.

Na mjestu događaja su predstavnici komande Lenjingradskog vojnog okruga, kako bi rasvijetlili uzrok incidenta, preosi b92.

An explosion occurred at the Military Communications Academy in #SaintPetersburg. According to Russian media, at least seven Russians were injured. pic.twitter.com/90qXLVdY1s