Eksplozija trafostanice u Kvinsu, nebo u plavom plamenu

NJUJORK - Eksplozija trafostanice u Kvinsu ispunila je noćas njujorško nebo plavim plamenom, javljaju američki mediji.

Eksplozija je noćas izazvala požar u kompaniji Kon Edison u Kvinsu koji je ubrzo ugašen, a povrijeđenih nije bilo.

Svjetlost nastala iznad Menhetna izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, prenosi AP.

Neki očevici pitali su se da li je riječ o invaziji vanzemaljaca, piše Si-En-En.

"Nešto ludo se dešava na nebu iznad Menhetna trenutno", napisao je sociolog njujorškog univerziteta Erik Klajnberg na Tviteru uz objavljen snimak svjetlucanja na nebu.

Nebo iznad istočnog Menhetna je u jednom trenutku bilo potpuno crno, a u sljedećem su se na njemu mijenjale svjetlucajuće boje nekoliko minuta objasnila je jedna žiteljka tog dijela Njujorka.

Kako je CNN preneo, iako sablasna svjetlost, to nije bila invazija vanzemaljaca, već kratak požar.

Prema riječima portparola kompanije Kon Edison, požar je nastao "usjled gašenja nekoliko transformera".

Guverner Endru Kuomo opisao je ovu nezgodu kao "ogroman neuspjeh u elektronici" u trafo stanici kod Ist Rivera u blizini zavorskog kompleksa Rajkers ajlend.

This was surreal!! The entire sky was lightening in blue! Hope noone got hurt #coned#fire#astoria pic.twitter.com/VlUeyv26ve