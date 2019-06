BEČ - U Beču je danas poslijepodne došlo do djelimičnog urušenja jedne petospratne stambene zgrade usljed eksplozije gasa.

U eksploziji je najmanje 10 osoba povrijeđeno, od kojih neki teško.

Policija i vatrogasci zatvorili su ulicu, a stižu i kola hitne pomoći, pošto se ne isključuje veći broj žrtava.

