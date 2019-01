Eksplozija u Hagu, srušio se dio zgrade

HAG - U Hagu je došlo do eksplozije zbog koje se srušio prednji dio jedne zgrade, javlja Rojters pozivajući se na lokalne medije.

Holandska televizija RTL njuz prenosi da je eksplozija nepoznatog porijekla dovela do "rušenja kuća" i da postoji mogućnost da su ljudi zaglavljeni u ruševinama.

Lokalni novinski servis Omrup vijest navodi da je poslije eksplozije srušena samo jedna zgrada i da su na licu mjesta ekipe Hitne pomoći, policija i vatrogasci.

Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na waarschijnlijk een gasexplosie. Meerdere mensen liggen onder het puin. Inmiddels Grip 1. Traumahelikopter is aanvliegend. pic.twitter.com/6IlkXYGb4l