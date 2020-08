Eksplozija u Libanu treća po snazi u istoriji

Eksplozija u Bejrutu, glavnom gradu Libana, treća je po snazi u istoriji, odmah poslije eksplozije nuklearnih bombi u Hirošimi i Nagasakiju, kaže Kristofer Bazbi, britanski stručnjak za efekte jonizujućeg zračenja i naučni sekretar Evropskog komiteta za rizike radijacije.

Guverner Bejruta Marvan Abud već je uporedio eksploziju u bejrutskoj luci, usljed koje je nastala i karakteristična "pečurka", s eksplozijama nuklearnih bombi u japanskim gradovima 1945. godine.

Bazbi, britanski ekspert, ima i naučnu argumentaciju za takvo poređenje. U bejrutskoj luci eksplodiralo je više od 2.700 tona šalitre, hemijskog jedinjenja koje ima sličnu eksplozivnu snagu kao TNT.

​To znači da je eksplozija 2.700 tona šalitre slična snazi eksplozije 2,7 kilotona TNT. Prema njegovoj računici, eksplozija u Bejrutu treća je po snazi u istoriji, odmah poslije eksplozije nuklearnih bombi u Hirošimi i Nagasakiju.

"Bomba u Hirošimi imala je snagu između 10 i 12 kilotona TNT. Prema tome, eksplozija u Libanu imala je trećinu snage bombe iz Hirošime", kaže Bazbi.

On objašnjava i da se "pečurka" tokom eksplozije u Bejrutu pojavila na sličan način kao što se to događa kod nuklearnih bombi.

"Jak udarni talas napravio je kompresiono prstenje u vodenim isparenjima, kao što bi to uradila i nuklearna bomba kada se detonira u blizini vodene površine", navodi britanski naučnik.

Kako dodaje, eksplozije sličnih hemijskih jedinjenja kao u Bejrutu događale su se i u prošlosti, ali nijedna nije bila snažna kao ova u Libanu.

"Jedna se dogodila u Teksasu, takođe u luci, a druga u Njemačkoj dvadesetih godina 20. vijeka u jednom skladištu. Međutim, ova u Bejrutu je najveća poslije Hirošime i Nagasakija", zaključuje britanski ekspert, prenosi Sputnjik.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o