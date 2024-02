Eksplozija u Londonu: Širi se crni dim (VIDEO)

​LONDON - Čula se serija eksplozija i viđen je dim kako izbija iz zgrade pored suda Old Bejli u Londonu.

Prijavljeno je i nekoliko nestanka struje u obližnjim zgradama.

Londonska vatrogasna brigada je u saopštenju navela: "Vatrogasci trenutno reaguju na izvještaje o dimu koji dolazi iz zgrade u Vorvik Lejnu", prenosi "b92".

Uskoro opširnije...

Fire fighters are on the scene at the Old Bailey in London after a series of explosions heard, initial reports indicate it may be caused by an electrical fault pic.twitter.com/3qPZ6XTIHH