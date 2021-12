Eksplozija u Minhenu, ima povrijeđenih

MINHEN - Tri osobe povrijeđene su danas kada je na gradilištu kod željezničke stanice u Minhenu eksplodirala bomba iz Drugog svjetskog rata, prenose njemački mediji.

Eksplozija se dogodila na gradilištu Njemačkih železnica kod mosta Donersberger, saopštili su vatrogasci.

Prasak se čuo nekoliko kilometara od mesta eksplozije, prenosi Bild.

Željeznički saobraćaj je obustavljen, a policija je blokirala oblast oko mjesta eksplozije.

Stara avionska bomba eksplodirala je na mostu blizu glavne željezničke stanice u Minhenu, potvrdila je policija naTwitteru.

Iz policije navode da je troje ljudi povrijeđeno, a vatrogasna jedinica ističe da se kod jednog lica radi o težim povredama.

Nakon eksplozije suspendovan je rad glavne željezničke stanice, saopštila je željeznička kompanija "Dojče ban".

Za sada nije poznato koliko će trajati obustava saobraćaja, prenosi Rojters.

Explosion at central Munich station. Reports suggest the incident at a busy train station construction site involved a WWII bomb. Three people are said to be injured according to local media. Police have ruled out it being terror-related. pic.twitter.com/B6FlSGqwoD