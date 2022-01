Eksplozija u Njujorku, jedna žrtva, devetoro povrijeđeno

​NJUJORK - Jedna osoba je danas poginula, a devet je povrijeđeno kada je došlo do eksplozije gasa, što je izazvalo požar i djelimično urušavanje zgrade u Njujorku, prenose mediji.

Prema navodima vatrogasaca, među povrijeđenima je i pet policajaca.

Portprol vatrogasne službe rekao je da je do incidenta došlo u ulici u Bronksu, navodi Rojters.

Policija je saopštila da je 77-ogodišnja žena proglašena mrtvom na licu mjesta, dodaje NBS njuz.

Na objavljenim snimcima vidi se oblak dima, kako se uzdiže iznad zgrade.

#URGENT: Several injured following suspected gas explosion at apartment in New York City#Bronx l #NY Specialized units have responded to reports of large explosions and a fire. At least seven are injured, including multiple police officers. This is a developing incident. pic.twitter.com/LlRwBBUdn0