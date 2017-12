Eksplozija u Njujorku, uhapšen jedan osumnjičeni

NJUJORK - U Njujorku je danas odjeknula glasna eksplozija na autobuskom terminalu na Menhetnu. Terminal na kojem je došlo do eksplozije nalazi se u blizini čuvenog Tajm Skvera.

Lokalni mediji javljaju kako su turisti odmah počeli bježali, a na lice mjesta odmah su izašli vatrogasci. Nekoliko autobusnih linija se evakuiše.

Osim činjenice da je došlo do eksplozije, još uvijek nije jasno što se događa.

ABC javlja kako je došlo do eksplozije improvizovane bombe, ali ta informacija još uvijek nije potvrđena.

Američka policija privela je jednog osumnjičenog.

Sajt "Ajvitnes njuz" objavio je da je cijeli kraj blokiran, ulica zatvorena te da je velika saobraćajna gužva.

Tačan broj povrijeđenih nije poznat.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC