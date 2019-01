Eksplozija u Parizu, ima povrijeđenih

U centru Pariza došlo je do velike eksplozije. Na lice mjesta su upućena vatrogasna vozila i hitna pomoć.

Svjedoci kažu da ima dosta povrijeđenih osoba, kao i da su mnogi zatrpani ispod ruševine zgrade koja je eksplodirala.

Mediji navode da je snažna eksplozija odjeknula u Ru d Trevizu,u pekari koja se nalazila u prizemlju zgrade.

Policija je od građana zatražila da ne prilaze mjestu eksplozije.

Prema preliminarnim rezultatima istrage, eksploziju je izazvalo curenje gasa.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA