Eksplozija u Parizu, ima povrijeđenih

U 9. pariskom arondismanu danas je došlo do snažne eksplozije u jednoj pekari, a više ljudi je povrijeđeno, prenose francuski mediji.

Vjeruje se da je eksploziju nakon koje je izbio požar izazvalo curenje gasa, javio je AP.

Portparoka policije Pariza rekla je da su vatrogasci trenutno na licu mjesta u ulici Treviz.

Ona je dodala da je policiji prijavljeno da je povrijeđeno nekoliko osoba, ali da nema poginulih.

Na francuskim TV stanicama emitovani su snimci vozila hitne pomoći i drugih službi koje su stigle na lice mjesta.

Policija je savjetovala građanima da izbjegavaju taj dio grada. Eksplozija se dogodila dok su mjere bezbjednosti u Parizu i širom zemlje pojačane zbog protesta Žutih prsluka zakazanih za kasnije danas.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA

— Emily Molli (@MomesMolli) January 12, 2019