Eksplozija u Škotskoj, najmanje jedna kuća odletjela u vazduh

U naselju Južni Aršir u Škotskoj došlo je do snažne eksplozije.

Uništen je najmanje jedan objekat.

Mještani su saopštili kako su danas nešto poslije 19 sati po lokalnom vremenu čuli eksploziju.

Pray for the people of Kincaidston in Ayr . 2 homes devastated in explosion pic.twitter.com/qcYGfXeHnG