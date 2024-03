Eksplozija u blizini konvoja Volodimira Zelenskog (VIDEO)

ODESA - Eksplozija je odjeknula u blizini konvoja u kojem je bio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Odesi, a sve se desilo tokom posjete grčkog premijera Kirjakosa Micotakisa tom gradu.

Grčki list To vima navodi da je Micotakis danas iznenada došao u luku na Crnom moru i sastao se sa Zelenskim.

Micotakis je tu svratio na putu ka rumunskoj prestonici Bukureštu gdje se održava sastanak konzervativnih stranaka EU povezanih sa poslaničkom grupom Evropske narodne partije (EPP) u Evropskom parlamentu.

Russians send ballistic missiles to the center of Odesa while the Greek Prime Minister and Zelensky are in town. Here, explosions interrupt a church service and daily life. pic.twitter.com/HTxklocPos