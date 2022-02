Eksplozija u centru Donjecka

Ruski medij RIA Novosti je objavio da je u centru Donjecka, grada koji drže proruski separatisti, odjeknula glasna eksplozija, i to samo nekoliko desetaka metara daleko od zgrade vlade samoproglašene Narodne Republike Donjeck (DNR).

Za sada nema informacija o tome da li ima povrijeđenih ili poginulih u eksploziji.

Kako se vidi na slici, došlo je do eksplozije auta.

Prema navodima očevidaca, prethodno su se oglasile sirene za uzbunu.

Vlasti samoproglašene Donjecke Narodne Republike najavile su ranije danas evakuaciju stanovništva na jugoistok Rusije zbog pojačanog granatiranja.

Organizovana je evakuacija autobusima, a najprije će, kako je najavljeno, biti evakuisana djeca, žene i stariji ljudi.

Videos circulating of emergency forces and police being rushed to the scene pic.twitter.com/drGy9R69aK