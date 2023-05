Eksplozija u centru Milana, vozila u plamenu (VIDEO)

MILANO - Nekoliko vozila zapalilo se nakon eksplozije u centru Milana, na sjeveru Italije, javila je televizija "Skaj TG 24".

La Republika javlja kako je eksplodiralo vozilo u kojem su se nalazile boce kisonika, što je prouzrokovalo "domino-efekt" eksplozija u obližnjim vozilima.

Cijelo područje je ogradila policija, a obližnja škola i dom za starije su evakuirani.

Očevici govore o jednoj glasnoj eksploziji, nakon koje je uslijedilo više manjih, a potom je izbio požar koji se proširio na obližnje automobile i mopede. Gust oblak crnog dima vidi se s velike udaljenosti.

Vatrogasci su ugasili požare na vozilima i zgradi. Crni dim se i dalje diže s mjesta eksplozije, ali situacija se smiruje.

According to local media, a parked van exploded in Milan city center pic.twitter.com/AgCC2LCIt1