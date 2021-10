Eksplozija u džamiji u Avganistanu, najmanje 100 mrtvih i povrijeđenih

KABUL - Najmanje 100 osoba je poginulo i povrijeđeno u današnjoj snažnoj eksploziji u džamiji u gradu Kunduzu u Avganistanu, saopštila je lokalna policija.

Zvaničnici talibanske policije navode da je eksplozija ciljala šite muslimane u sjevernom Avganistanu.

AP prenosi riječi policijskog zvaničnika Dosta Mohameda Obaide, koji je rekao da je "većina žrtava preminulo".

Zasad niko nije preuzeo odgovornost za eksploziju u Kunduzu.

Heartbreaking situation as women are gathered to find their loved ones in #Kunduz . Fatalities are believed to be more than 100 .#Taliban calling on people to avoid gatherings as there are threats of more attacks . pic.twitter.com/nFYTQ0OHAf