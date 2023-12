Eksplozija u kući dok je policija uručivala nalog za pretres (VIDEO)

Policija u Virdžiniji, u predgrađu Vašingtona, istražuje eksploziju u kući u kojoj su policajci u ponedjeljak pokušavali da izruče vlasniku nalog za pretres.

Policija je saopštila da je nekoliko policajaca zadobilo lakše povrede, ali nikome nije bio potreban odlazak u bolnicu, prenosi AP.

Portparolka policije okruga Arlington Ešli Sevidž izjavila je da za sada nema žrtava, ali da nije poznato u kakvom je stanju osumnjičeni koji je bio u kući u vrijeme eksplozije.

Ona je navela da je incident počeo oko 16.45 časova, kada je policija reagovala na izvještaje o ispaljenim hicima, za koje je kasnije utvrdila da su dolazili iz signalnog pištolja.

Dok je policija vršila istragu, dobila je nalog za pretres kuće.

Kada je policija pokušala da izvrši nalog za pretres, osumnjičeni je ispalio nekoliko hitaca unutar kuće, saopštila je policija na platformi X.

Tada je kuća eksplodirala i zapalila se nešto prije 20.30 časova.

In the Washington DC suburb of Arlington, an explosion occurred during searches in a residential building. pic.twitter.com/Kuik9bwIGn