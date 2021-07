Eksplozija u luci u Dubaiju

Veliki požar izbio je večeras na brodu kontejneru u luci u Dubaiju, a civilne i vojne vlasti rade na njegovom gašenju, saopštila je vladina pres služba u tom gradu.

Nepotvrđeni izvještaji kažu da je došla iz cisterne za naftu u luci Džebel Ali.

Dva vatrogasna vozila i druga hitna vozila mogla su se vidjeti kako kreću južno od Dubaija na glavnom putu koji vodi do Abu Dabija, prenio je Rojters.

Incident se dogodio oko ponoći i mogao je da se vidi i čuje širom grada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a AP javlja kako su se zatresle zgrade širom grada. Nije bilo odmah jasno šta je eksplodiralo, iako su neki izvještaji tvrdili da se eksplozija dogodila na brodu.

Kancelarija za odnose s javnošću grada Dubaija na Twitteru je objavila da je požar pod kontrolom, dodavši da u eksploziji niko nije poginuo, te da nema povrijeđenih. Objavili su i snimak gašenja požara.

BREAKING: Large explosion at the Port of Jebel Ali in Dubai, cause unknown pic.twitter.com/8ErwMUxgPS