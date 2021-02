Eksplozija u njemačkom Lidlu: Eksplodirala "pismo-bomba"?

Tri osobe su povrijeđene u centrali kompanije Lidl u Njemačkoj, kada je jedna od pošiljki eksplodirala.

Policija je blokirala prilaze upravnoj zgradi u Hejlbronu, a povrijeđeni su hitno prevezeni u bolnicu.

Iz centrale je evakuisano više od 100 radnika, a kako pišu svjetski mediji, sumnja se da je eksplodiralo pismo-bomba.

Kako je prenio lokalni portal Stim.de, odmah su reagovale hitne službe, uključujući i helikopter.

