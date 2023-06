Eksplozija u ruskoj fabrici baruta (FOTO)

TAMBOV - Najmanje četiri osobe su poginule, a dvije su povrijeđene kada je došlo do eksplozije u fabrici baruta u ruskom gradu Tambov, prenio je danas "TAS S".

"Eksplozija je potresla fabriku baruta u Tambovu. Prema posljednjim informacijama, četiri osobe su poginule, a dvije su ranjene", rekao je portparol lokalne službe za vanredne situacije.

Tambov se nalazi na oko 420 kilometara jugoistočno od Moskve, prenosi "b92".

A very strong explosion reported at the Tambov Powder Plant in Russia. Four employees of the enterprise were killed. pic.twitter.com/6DHzNWp4E5