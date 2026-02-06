Eksplozija u salonu ljepote u Francuskoj, šestoro povrijeđeno

PARIZ - Najmanje šest osoba povrijeđeno u eksploziji granate u salonu ljepote u Grenoblu na jugoistoku Francuske, javila je radio stanica "Fransinfo".

Granata je bačena na salon ljepote u centru grada u departmanu Izer, usljed čega je polomljen prozor i šest osoba je lakše povrijeđeno, uključujući petogodišnje dijete.

"Fransinfo" navodi da je eksplozivnu napravu bacio čovjek koji je došao sa saučesnikom koji je snimao šta se dešava.

Prema riječima tužioca, eksplozivna naprava navodno nije bila namijenjena da ubije, već da zastraši.