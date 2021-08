Eksplozija u skladištu firme, crni dim se širio iznad grada

ISTANBUL - U Istanbulu je danas poslije podne došlo do eksplozije u skladišu jedne kompanije u naselju Esenjurtu, a gust, crni dim nadvio se nad gradom, objavljeno je na društvenim uz snimke nesreće.

Požar je u dobroj mjeri saniran zahvaljujući hitroj intervenciji vatrogasaca.

Sajt ahaber.com.tr prenio je da zasad nije utvrđen uzrok požara.

Vatra je izbila u skladištu u kojem su se nalazili različiti predmeti poput bijele tehnike, odjeće i staklenog posuđa, koje pripada kompaniji, dodaje se u tekstu.

Na mjesto incidenta su, osim vatrogasaca, stigli i policija i medicinski tim.

Dok je vatra "gutala" zgradu, iz skladišta su se neko vrijeme čule eksplozije.

U međuvremenu su policijski timovi preduzeli sve mjere da osiguraju bezbjednost u okolini, zatvorivši neke puteve za saobraćaj.

U saopštenju gradskih vlasti, koje prenosi ahaber.com.tr, navedeno je da je požar, čiji uzrok još nije utvrđen, ugašen uz pomoć 39 vatrogasnih vozila i 105 vatrogasaca.

"Preduzete su neophodne mjere bezbjednosti kako ne bi došlo do eksplozije materijala u skladištu, a okolni putevi su privremeno zatvoreni za saobraćaj i pešake. Prema prvim informacijama, u incidentu nije bilo povređenih ili žrtava", navodi se u saopštenju.

BREAKING: Fire reportedly breaks out in a company building next to residential complex in Istanbul's Esenyurt district, Turkey. Reports of explosion heard. pic.twitter.com/EM21Dlgqso